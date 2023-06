POL-BO: "Wohnungs-Einbruchs-Radar" - das Polizeipräsidium Bochum informiert wieder über die Verteilung der Wohnungseinbrüche

Bochum (ots) - Am Donnerstag, 8. Juni, kam es zu einem Verkehrsunfall in Bochum-Wattenscheid. Gegen 18.30 Uhr fuhr eine 27-jährige Bochumerin mit ihrem Pkw auf der Marienstraße in Fahrtrichtung Voedestraße, als sie nach eigener Aussage bemerkte, dass sich ein Spinnenweben am linken Außenspiegel befand. In Höhe der Hausnummer 37 versuchte sie, dies zu entfernen. ...

