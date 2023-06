Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall: Autofahrerin (27) kollidiert mit zwei geparkten Fahrzeugen

Bochum (ots)

Am Donnerstag, 8. Juni, kam es zu einem Verkehrsunfall in Bochum-Wattenscheid.

Gegen 18.30 Uhr fuhr eine 27-jährige Bochumerin mit ihrem Pkw auf der Marienstraße in Fahrtrichtung Voedestraße, als sie nach eigener Aussage bemerkte, dass sich ein Spinnenweben am linken Außenspiegel befand. In Höhe der Hausnummer 37 versuchte sie, dies zu entfernen. Dabei veriss sie das Lenkrad leicht nach rechts und kollidierte mit einem geparkten Pkw. Dieser wiederum wurde in ein weiteres Auto geschoben.

Die 27-Jährige wurde leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Pkw war nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden.

Insgesamt entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro. (MU)

