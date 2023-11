Polizei Bochum

POL-BO: Senior (70) in Bochum beraubt - Polizei fahndet nach zwei Tatverdächtigen

Bochum (ots)

Ein 70-jähriger Bochumer ist am Dienstagvormittag, 21. November, von zwei Männern beraubt worden. Es werden Zeugen gesucht.

Nach aktuellem Kenntnisstand war der 70-Jährige gegen 9.55 Uhr fußläufig auf der Pestalozzistraße in Bochum-Engelsburg unterwegs. In Höhe der Hausnummer 21 wurde der Senior dann von zwei Unbekannten angesprochen und aufgefordert seine Geldbörse herauszugeben. Aus Angst, man würde ihm Gewalt antun, kam er der Aufforderung nach. Die Täter nahmen das Bargeld aus dem Portemonnaie und flüchteten anschließend in Richtung Kleingartenanlage.

Die beiden Männer seien etwa 165-170 cm groß und schlank. Zur Tatzeit haben sie hellblaue Fließjacken, dunkle Hosen und Cappys getragen. Ihre Gesichter waren durch FFP2-Masken bedeckt. Eine Person habe mit "türkischem Akzent" gesprochen.

Wer hat etwas beobachtet und kann helfen? Die Kriminalpolizei bittet unter den Rufnummern 0234 909-8406 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

