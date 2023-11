POL-BO: Vermisstensuche: Wo ist Claudia R. aus Witten?

Witten (ots) - Am frühen Mittwochmorgen, 22. November, kam es in einem Wittener Bürogebäude zu einem Einbruchsdiebstahl. Die Polizei sucht nach Zeugen. Die Tat ereignete sich gegen 1.50 Uhr an der Westfalenstraße 5. Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger verschaffte sich durch Einschlagen einer Glasscheibe Zugang zum Innenraum des dortigen Bürogebäudes. Anschließend entfernte sich der Unbekannte von der ...

