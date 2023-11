Polizei Bochum

POL-BO: Bochumer Weihnachtsmarkt: Die Polizei ist mit mobiler Wache für Sie da

Bochum (ots)

"Alle Jahre wieder": Der allseits beliebte Bochumer Weihnachtsmarkt öffnet seine Tore und zaubert eine weihnachtliche Atmosphäre in die Bochumer Innenstadt. Auch die Polizei ist in diesem Jahr wieder vor Ort für Sie da.

Erstmalig finden Sie die Weihnachtsmarktwache jedoch nicht in dem altbekannten historischen Polizeifahrzeug, sondern in einem Bürocontainer auf der Huestraße in Höhe der "Volksbank". Dort beantworten Polizeibeamte wie gewohnt Fragen, nehmen Anzeigen auf und geben Präventionshinweise. Bis zum 23. Dezember ist die mobile Wache in der Zeit von 12 bis 22 Uhr besetzt. Zusätzlich gehen wieder uniformierte Polizisten auf Streife und behalten das vorweihnachtliche Treiben im Blick.

Denn zwischen den zahlreichen Weihnachtsmarktbesuchern sind auch regelmäßig Kriminelle - vor allem Taschendiebe - unterwegs und nutzen das dichte Gedränge, um leichte Beute zu machen. Seien Sie stets aufmerksam! Besonders, wenn Sie von fremden Menschen angesprochen oder angerempelt werden sollten.

Seit 2016 zeigt die Bochumer Polizei mit einer mobilen Wache mittlerweile als fester Bestandteil auf dem Weihnachtsmarkt Präsenz - und setzt damit kontinuierlich ein Zeichen gegen Taschendiebe und für mehr Bürgernähe.

Die Polizei Bochum wünscht Ihnen eine besinnliche und sichere Vorweihnachtszeit!

