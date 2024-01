POL-RZ: Einbruch in ein Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots) - 19. Januar 2024 | Kreis Stormarn - 18./19.01.2024 - Reinfeld In der letzten Nacht (18./19. Januar 2024) kam es in der Paul-Schoenaich-Straße in Reinfeld zu einem Einbruch in eine Lagerhalle. Nach derzeitigem Erkenntnisstand öffneten der oder die unbekannten Täter in der Zeit zwischen 22 Uhr und 09:00 Uhr der Lagerhalle gewaltsam und entwendeten Getränke. Hierbei handelte es sich unter anderem um ...

