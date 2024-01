POL-RZ: Zeugen nach Einbruch in Lagerhalle gesucht

Ratzeburg (ots) - 18. Januar 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 17.01.2024 - Lankau In der Straße Höhenweg in Lankau sind Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus eingedrungen. Zwischen dem 16.01.2024, 17.00 Uhr und dem 17.01.2024, 08.15 Uhr öffneten die Täter ein Fenster und gelangten so in die Räumlichkeiten. Anschließend durchsuchten sie das Haus nach Wertgegenständen. Angaben zur Art und Höhe des Stehlgutes ...

mehr