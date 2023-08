Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Wildeshausen: Brand eines Kuhstalls mit drei leichtverletzten Personen

Delmenhorst (ots)

Wildeshausen, Bauerschaft Lüerte

Sonnabend, 05.08.2023, gegen 08:30 Uhr

Gegen 08:30 Uhr wird der GOL von Anwohnern ein Brand in einem Kuhstall am o.a. Ort gemeldet. Während zum Einsatzort umgehend Rettungskräfte entsandt werden, versucht der 63-jährige Hofbetreiber die 30 Kühe aus dem Stall zu treiben und das Feuer zu löschen. Er musste sein Vorhaben jedoch abbrechen, um sich nicht in Gefahr zu begeben. Neben dem 63-jährigen wurden noch eine 32-jährige sowie eine 13-jährige mit leichten Verletzungen (Verdacht auf Rauchgasintoxikation) in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der Feuer war vermutlich im Bereich des Technikraumes ausgebrochen, die Brandursache selbst ist bisher nicht bekannt. Die Kühe wurden nach ersten Feststellungen nicht verletzt, vorsorglich wurde jedoch das Veterinäramt hinzugezogen.

Die Schadenshöhe beträgt nach bisherigen Feststellungen ca. 150.000,- Euro.

Zur Brandbekämpfung waren insgesamt 86 Einsatzkräfte der Wehren aus Wildeshausen, Düngstrup und Rechterfeld vor Ort. Ferner wurden drei Rettungswagen am Einsatzort benötigt. Das Feuer war gegen 09:30 Uhr abgelöscht.

