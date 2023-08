Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Wildeshausen: Verkehrsunfall mit Radfahrer +++ Einbruch in Imbiss +++ Verkehrsunfall mit zwei Verletzten +++ Sachbeschädigung +++ Trunkenheit im Verkehr +++

Delmenhorst (ots)

Dötlingen - Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt -

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam am 04.08.2023 gegen 18:20 Uhr auf der Wildeshauser Straße in Dötlingen OT Aschenstedt. Beim Passieren einer Kreuzung übersah eine 44jährige Pkw-Fahrerin aus Wildeshausen einen bevorrechtigten 47jährigen Mann, der mit einem Pedelec auf dem Radweg der Wildeshauser Straße unterwegs war. Bei der Kollision wurde der 47jährige Mann aus der Gemeinde Dötlingen leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Ganderkesee - Einbruch in Imbiss -

In der Nacht zum 04.08.2023 kam es zu einem Einbruch in einen Imbiss in der Stedinger Straße in Bookholzberg. Bislang unbekannte Täter stiegen durch ein Fenster in den Imbiss ein und entwendeten Bargeld. Die Schadenshöhe wird auf mehrere Tausend Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei in Wildeshausen unter Tel.: 04431-9410 entgegen.

Großenkneten - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen -

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen kam es am 04.08.2023 gegen 16:40 Uhr auf der Sager Straße in Großenkneten. Eine 86jährige Frau aus der Gemeinde Großenkneten beabsichtigte mit ihrem Pkw von der Sager Straße nach links auf den Dorfkamp in Richtung Großenkneten abzubiegen. Hierbei übersah die 86jährige eine 27jährige Frau aus dem Landkreis Vechta, die mit ihrem Pkw die Sager Straße in Richtung Wardenburg befuhr. Bei der Kollision der beiden Pkw wurde beide Fahrzeugführerinnen leicht verletzt. An beiden Pkw entstand Totalschaden.

Harpstedt - Sachbeschädigung an Pkw -

Im Zeitraum vom 01.08. bis 03.08.2023 kam es in der Kastanienallee in Harpstedt zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Bislang unbekannte Täter zerkratzten die Motorhaube eines in der Kastanienallee abgestellten Pkw Mercedes. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter Tel.: 04431-9410 in Verbindung zu setzen.

Hude - Trunkenheit im Straßenverkehr -

Am 04.08.2023 gegen 23:55 Uhr wurde auf der Parkstraße in Hude ein 37jähriger Mann aus Hude am Steuer eines Pkw von der Polizei kontrolliert. Bei dem 37jährigen wurde alkoholische Beeinflussung festgestellt. Ein Test am Alcomaten ergab einen Wert von 2,08 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein des Mannes sichergestellt.

