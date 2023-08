Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Schildkrötenfall +++ Fahren unter Drogeneinfluss +++ Trunkenheitsfahrt +++ Urkundenfälschung +++

Nachtrag zur Mitteilung vom 04.08.2023, 18:08 - Schildkrötenfall

Die Besitzerin der Schildkröte aus Groß Ippener hat sich am Morgen des 05.08.2023 bei der Polizei gemeldet und die vage Vermutung des Aussetzens der Schildkröte widersprochen. Die Schildkröte namens Kalle hat Beziehungsprobleme mit seiner Partnerin und gilt seitdem als notorischer Ausbrecher. Bei früheren Ausflügen ist Kalle immer in der Nähe geblieben. Daher war man erstaunt über die "weite" Strecke bis zur A 1. Zukünftig sollen Ausbrüche nicht mehr möglich sein.

Schlangenlinienfahrt unter Drogeneinfluss, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, 04.08.2023 gegen 16:00 Uhr wurde mehrfach über Notruf ein VW Golf auf der A 1 gemeldet, der in Schlangenlinien unterwegs war. Der Golf verließ an der Ausfahrt Cloppenburg die A 1 und konnte erst in Cloppenburg an der B 72 durch Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn gestoppt werden. Fahrer des VW Golf war ein 32.Jähriger aus Ungarn. Einen Führerschein konnte er nicht vorzeigen, da er keine Fahrerlaubnis hatte. Ein Schnelltest ergab dann, dass der 32-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand und erhebliche Ausfallerscheinungen zeigte. Daher wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheitsfahrt unter Drogeneinfluss und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Trunkenheitsfahrt auf der A 29

Am 04.08.2023 gegen 23:00 Uhr fiel ein Kleintransporter auf der BAB 29 durch schlechte Beleuchtung und Schlangenlinienfahrt auf. Der Transporter befuhr erst die A 29 in Richtung Osnabrück und wechselte an der Ausfahrt Sandkrug die Fahrtrichtung. Kurz vor der Ausfahrt Ohmstede konnte der Transporter, ein Ford Transit, durch Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn gestoppt werden. Der 40-jährige Fahrer aus Rastede stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Folglich wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein des 40-Jährigen beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit eingeleitet

Urkundenfälschung, Illegaler Aufenthalt

Durch eine Verkehrskontrolle am Samstag, 05.08.2023 auf der A 1 im Bereich der Gemeinde Harpstedt wurden mehrere Straftaten aufgedeckt. Gegen 08:00 Uhr wurde ein Lkw aus Litauen auf dem Parkplatz Delmetal-Nord überprüft. Der 46-jährige Fahrer aus Tadschikistan wies sich u.a. mit einer Fahrerbescheinigung aus Litauen aus, womit er in der EU als Lkw-Fahrer tätig sein darf. Diese Bescheinigung wurde von den geschulten Beamten jedoch als Fälschung erkannt. Somit war der 46-Jährige unerlaubt beschäftigt und er hielt sich in Deutschland illegal auf. Die gefälschte Bescheinigung wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und illegalen Aufenthalts eingeleitet.

