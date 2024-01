Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruchsdiebstahl beschäftigt die Kriminalpolizei

Ratzeburg (ots)

18. Januar 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 17.01.2024 - Lankau

In der Straße Höhenweg in Lankau sind Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus eingedrungen. Zwischen dem 16.01.2024, 17.00 Uhr und dem 17.01.2024, 08.15 Uhr öffneten die Täter ein Fenster und gelangten so in die Räumlichkeiten.

Anschließend durchsuchten sie das Haus nach Wertgegenständen.

Angaben zur Art und Höhe des Stehlgutes können noch nicht gemacht werden.

Die Ratzeburger Kriminalpolizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 04541/809-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell