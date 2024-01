Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verunfallte Sattelzüge sorgen für stundenlange Vollsperrung auf der A1

Ratzeburg (ots)

16. Januar 2024 | Kreis Stormarn - 15.01.2024 - Großhansdorf / BAB 1

Gestern Abend (16.01.2024), gegen 23.20 Uhr, kam es auf der A1 bei Großhansdorf in Fahrtrichtung Lübeck zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Sattelzügen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein 40-jähriger Lkw-Fahrer auf dem mittleren von drei Fahrspuren aus Hamburg kommend in Fahrtrichtung Lübeck. Aufgrund der Witterung, schneebedeckte Fahrbahn und Straßenglätte, war bereits vor dem Lkw rechtsseitig ein Fahrzeug alleinbeteiligt verunfallt. Der 40 Jahre alte Sattelzugfahrer passierte die Unfallstelle mit langsamer Geschwindigkeit. Ein ihm nachfolgender niederländischer Sattelzugfahrer erkannte diese Situation zu spät und fuhr in das Heck des vorausfahrenden Sattelzuges. Anschließend drehte sich der auffahrende Sattelzug und blockierte die komplette Fahrbahn in Richtung Norden.

Der 75 Jahre alte Fahrer des niederländischen Sattelzuges zog sich schwere Verletzungen zu und wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Der 40-jährige Fahrer blieb unverletzt, im Gegensatz zu seinem 34 Jahre alten Beifahrer, der leicht verletzt ärztlich versorgt werden musste.

Bis zur Bergung der Fahrzeuge und anschließenden Reinigung der Fahrbahn musste die A 1 für 5 ½ Stunden in Fahrtrichtung Norden voll gesperrt werden.

