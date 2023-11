Polizei Bonn

POL-BN: Einbruch und Einbruchsversuch in Einfamilienhäuser in Bonn-Dottendorf - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

Ein vollendeter und ein versuchter Einbruch in Bonn Dottendorf beschäftigt aktuell die Bonner Polizei:

Am 16.11.2023, in der Zeit zwischen 11:00 und 12:15 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße "Oberer Lindweg" in Bonn-Dottendorf ein. Nach der Spurenlage gelangten sie zunächst auf das rückwärtige Gartengrundstück des Hauses. Von dort aus verschafften sich die Täter durch das gewaltsame Öffnen einer Terrassentüre Zugang in die Zimmer, die augenscheinlich gezielt nach möglichem Diebesgut durchsucht wurden. Über Art und Umfang möglicher Beute liegen derzeit noch keine abschließenden Erkenntnisse vor. Die Einbrecher verließen den Tatort schließlich unerkannt.

Für den Zeitraum zwischen 10:30 und 11:10 Uhr registrierte die Bonner Polizei am 16.11.2023 einen Einbruchsversuch auf der Hittorfstraße in Bonn-Dottendorf. Auch in diesem Fall machten sich Unbekannte an der Terrassentüre des Einfamilienhauses zu schaffen. Die Türe hielt jedoch stand und die gescheiterten Einbrecher verließen schließlich unerkannt den Ort des Geschehens.

Das zuständige KK 13 hat die weitergehende Bearbeitung zu den beiden Fällen übernommen. Die Ermittler prüfen hierbei auch, ob sich mögliche Ermittlungsansätze für einen Zusammenhang zwischen den geschilderten Taten ergeben.

Zeugen, die zu den geschilderten Fällen Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

