Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 26.11.2022

Goslar

Seesen

- Brand eines Wohnhauses

Am 26.11.2022, gegen 02:30 Uhr, wurden Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst zu einem Brand in der Straße Am Sweenhof alarmiert. Dort brach aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand im Obergeschoss eines Wohnhauses aus.

Den insgesamt 67 Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Seesen, Münchehof, Herrhausen, Kirchberg und Ildehausen gelang es, den Brand unter Kontrolle zu bringen und zu löschen. Die Löscharbeiten waren gegen 04:20 Uhr beendet.

Die 80-jährige Bewohnerin des Hauses konnte das Haus alleine verlassen. Sie wurde vor Ort medizinisch versorgt und vorsorglich ins Krankenhaus verbracht.

Das Wohnhaus wurde durch den Brand erheblich beschädigt. Die Höhe des Schadens wird nach ersten Ermittlungen auf 200.000 Euro geschätzt. Der Brandort wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten beschlagnahmt.

Im Hinblick auf die Brandursache lässt sich aus kriminalpolizeilicher Sicht derzeit noch keine abschließende Aussage treffen.

Die Ermittlungen des 1. Fachkommissariats des Zentralen Kriminaldienstes aus Goslar dauern an und werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Goslar

- Betrunken Verkehrsunfall verursacht

Eine 22-jährige Goslarerin befuhr mit ihren Pkw Suzuki am 26.11.2022, um 06:00 Uhr, die Straße Wasserbreeke in Fahrtrichtung Zwingerwall.

Dabei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Straßenlaterne. Hierbei wurden zwei weitere Mitfahrer leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Die 22-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten eine Alkoholisierung der jungen Frau fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,9 Promille.

Im weiteren Verlauf wurde daher von einem Arzt eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Der Gesamtschauen wird nach ersten Ermittlungen auf 4.000 Euro geschätzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

i.A. Brych, PK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell