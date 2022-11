Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 26.11.2022

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit ca. 4.650,- Euro Gesamtschaden

38723 Seesen, Eichendorfstraße, 25.11.22, 12.30 Uhr. Ein 22-jähriger Salzgitteraner, Fahrer eines Transporters, sicherte sein Kfz beim Aussteigen nicht ausreichend vor dem Wegrollen. Der Transporter rollte führerlos in der Eichdorfstraße in Rtg. Bergstraße und kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort beschädigte er ein Grundstückstor, sowie eine Mauer und ein Hydranten-Schild. Der Transporter musste durch ein Abschleppunternehmen von der ca. 50 cm hohen Grundstückmauer gehoben werden, auf der er zum Stehen kam. Der Schaden am Transporter wurde auf ca. 3000,- Euro geschätzt.(hei)

