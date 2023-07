Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizei Bielefeld beteiligt sich an landesweitem Aktionstag zur Bekämpfung von Gewaltkriminalität

Bielefeld (ots)

HC / Bielefeld -

Die Polizei Bielefeld beteiligte sich - neben Düsseldorf, Köln und Bochum - in der Nacht von Samstag, 01.07.2023, auf Sonntag an einem landesweiten Aktionstag zur Bekämpfung von Gewaltkriminalität. Die Polizei nahm in diesen vier Städten insbesondere auch das Mitführen von Messern und anderen gefährlichen Gegenständen genauer in den Blick.

In Bielefeld waren Polizeibeamte in Zivil und in Uniform zwischen 18:00 Uhr und 02:00 Uhr im Einsatz und führten dabei flexibel an verschiedenen Orten, wie zum Beispiel an der Tüte, im Ostmann Turmviertel, am Kesselbrink und am Jahnplatz, Kontrollen durch.

Die Einsatzkräfte der Polizei überprüften gegen 19:35 Uhr mehrere Personen im Bereich Boulevard. Im Rahmen zweier Durchsuchungen fanden sie bei einem Mann ein Messer und bei einem Mann Betäubungsmittel. Gegen 20:30 Uhr stellten Beamte bei einem Mann am Jahnplatz einen Teleskopschlagstock sicher. Bei einer anderen Person fanden sie Betäubungsmittel.

Der Einsatz-Leiter, Polizeidirektor Andreas Schramm resümierte: "Wir sind mit den Kontrollen zufrieden. Nur vereinzelt hatten Personen Messer dabei. Wir betreiben bereits seit längerem vermehrt Kontrollaktionen mit dem Fokus auf Sicherheit in der Innenstadt, offensichtlich haben so viele bereits realisiert, dass ein Messer nicht in die Hosentasche gehört."

Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte 186 Personen. Gegen 12 Personen wurden Strafanzeigen, unter anderem wegen Verstößen gegen das Waffengesetz und das Betäubungsmittelgesetz, erstattet. Die Beamten stellten 3 Messer, einen Schlagstock und ein Reizstoffsprühgerät sicher, gegenüber 22 Personen sprachen sie Platzverweise aus. Die Polizisten fertigten zwei Berichte und zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell