POL-RZ: Vollsperrung nach LKW- Unfall

Ratzeburg (ots) - 15. Januar 2024 | Kreis Stormarn - 12.01.2024 - Ahrensburg / Großensee / Trittau Am vergangenen Freitag (12.01.2024) ist es in Großensee und Trittau jeweils zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. In Ahrensburg blieb es bei einem Versuch und der/die Täter gelangten nicht in das ...

mehr