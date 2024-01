Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Wohnungseinbruchdiebstähle in mehreren Orten - Kriminalpolizei hofft auf Zeugenhinweise

Ratzeburg (ots)

15. Januar 2024 | Kreis Stormarn - 12.01.2024 - Ahrensburg / Großensee / Trittau

Am vergangenen Freitag (12.01.2024) ist es in Großensee und Trittau jeweils zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. In Ahrensburg blieb es bei einem Versuch und der/die Täter gelangten nicht in das Wohnhaus.

In der Straße Brookwisch in Großensee verschafften sich unbekannte Täter über eine gewaltsam geöffnete Kellertür Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Einfamilienhauses. Dazu nutzten sie die Abwesenheit der Bewohner zwischen 16.05 Uhr und 19.15 Uhr aus. Sie durchsuchten das Wohnhaus nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck und kleinere elektronische Geräte in noch unbekannter Höhe.

Eine weitere Tat ereignete sich in Trittau in der Straße Am Ridenbusch. Zwischen 17.35 Uhr und 21.30 Uhr drangen Unbekannte über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Haus ein. Ob und in welcher Höhe die Täter Stehlgut erlangten, ist noch nicht bekannt.

Im Pionierweg in Ahrensburg blieb es bei einem Einbruchsversuch. Im Zeitraum vom 07.15 Uhr bis 20.15 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter über die Terrassentür des Hauses in das Objekt zu gelangen.

Wer verdächtige Feststellungen an den genannten Tatorten gemacht hat, melde sich bitte bei den ermittelnden Beamten der Ahrensburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 04102/809-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell