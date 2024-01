Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in Gewerbeobjekt - Polizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

15. Januar 2024 | Kreis Stormarn - 13.01.2024 - Ahrensburg

In der Nacht von Freitag auf Samstag (13.01.2024) ist es in der Straße Bookkoppel in Ahrensburg zum Einbruch in einen Gewerbebetrieb für Zerspanungstechnik gekommen.

Gegen 02.30 Uhr löste dort der Alarm aus.

Die alarmierten Beamten stellten ein gewaltsam geöffnetes Fenster fest.

Daraufhin umstellten die Einsatzkräfte das Gebäude und suchten die Räumlichkeiten mit einem Diensthund ab.

Weder im Tatobjekt noch im Nahbereich konnten Personen angetroffen werden.

Angaben zur Art und Höhe des Stehlgutes können noch nicht gemacht werden.

Die Kriminalpolizei in Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeuge während der Tatnacht nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04102/809-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell