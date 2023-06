POL-PPRP: Brennendes Auto

Ludwigshafen-Innenstadt (ots) - Am Samstag, 17.06.2023, in der Zeit von 19.30 Uhr bis 22.00 Uhr, wurde die Seitenscheibe eines Mercedes Sprinters, welcher in der Berliner Straße in Ludwigshafen stand, durch unbekannte Täter eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurde anschließend eine Umhängetasche (Marke Lacoste) entwendet. In der Tasche befand sich der Geldbeutel des 33jährigen Geschädigten aus Ludwigshafen, in welchem sich ein Reisepass, ein Führerschein, eine ...

