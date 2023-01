Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Gefährliche Körperverletzung mit Schreckschusspistole in der Silvesternacht ++ Buchholz - Zeugensuche nach Faustschlag ++ Seevetal/Hittfeld - Miettoilette in Brand gesetzt ++ u. w. M.

Neu Wulmstorf (ots)

Gefährliche Körperverletzung mit Schreckschusspistole in der Silvesternacht

An der Hauptstraße ist in der Silvesternacht ein 70-jähriger Mann verletzt worden. Der Mann war gegen kurz nach Mitternacht auf die Straße getreten, um das Silvesterfeuerwerk anzuschauen. Aus einer Gruppe junger Menschen, die auf der Straße Feuerwerkskörper zündeten, hat dann eine junge Frau, die mit einem goldfarbenen Paillettenkleid bekleidet war, mit einer Schreckschusspistole in Richtung des Mannes geschossen. Dabei stand sie nach seinen Angaben nur etwa vier Meter von ihm entfernt. Der 70-Jährige erlitt eine Augenreizung.

Nachdem der Mann gestern Anzeige erstattet hat, leitete die Polizei ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein und sucht nun Zeugen, die Angaben zu der jungen Frau oder der Personengruppe an der Hauptstraße, Ecke Königsberger Straße, machen können. Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 040 33441990.

Buchholz - Zeugensuche nach Faustschlag

Ein 43-jähriger Mann ist am Montagabend, 2.1.2023, gegen 20:55 Uhr von einer unbekannten Person mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden. Der Mann war nach eigenen Angaben in der Bahnhofstraße unterwegs, als ihn plötzlich zwei Männer und zwei Frauen in ein Gespräch verwickelt hätten und eine Person aus der Gruppe ihm einen Faustschlag ins Gesicht versetzt habe. Der Mann lief daraufhin durch die Unterführung in Richtung Lindenstraße, wo ihn die vier Personen sowie drei weitere, hinzugekommene Personen bis in eine Spielothek verfolgten. Dort kehrten die sieben Unbekannten um und entfernten sich.

Zeugen, die Angaben zu der Personengruppe machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 bei der Polizei Buchholz zu melden.

Seevetal/Hittfeld - Miettoilette in Brand gesetzt

Auf einer Baustelle am Bahnhofsvorplatz an der Gustav-Becker-Straße haben Unbekannte am Montagmorgen, 2.1.2023, ein Toilettenhäuschen in Brand gesetzt. Gegen 5:15 Uhr wurde das Feuer gemeldet. Die Feuerwehr Hittfeld löschte das Kunststoffhäuschen ab. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 EUR.

Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden.

Buchholz - Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Auf der Dibberser Straße kam es am Montag, 2.1.2023, zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein 74-jähriger Mann war gegen 20:40 Uhr mit seinem VW Passat in einer Rechtskurve nach links abgekommen und mit dem entgegenkommenden Seat Ibiza eines 23-Jährigen zusammengestoßen. Die beiden Fahrer blieben unverletzt.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass sowohl der Unfallverursacher, als auch der Fahrer des Seat unter Drogeneinfluss standen. Beiden Männern wurden Blutproben entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen sie wurden Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell