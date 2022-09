POL-MFR: (1216) Versammlungs- und Veranstaltungsgeschehen in Nürnberg am 03.10.2022

Nürnberg (ots) - Am Donnerstagnachmittag (29.09.2022) zeigte sich ein bislang unbekannter Mann im Nürnberger Stadtteil Hasenbuck in exhibitionistischer Art und Weise. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Gegen 14:10 Uhr befand sich die Geschädigte in der Tiroler Straße als sie auf dem Fußgängerweg einen Mann bemerkte, der an seinem Glied manipulierte und Blickkontakt zu ihr suchte. Anschließend entfernte er sich. Eine ...

mehr