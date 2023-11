Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Räuberischer Diebstahl im Getränkemarkt

Werl (ots)

Am gestrigen Montag kam es um 11:55 Uhr in einem Getränkemarkt an der Neheimer Straße zu einem Räuberischen Diebstahl.

Die zwei Räuber, ein 28-jähriger aus Morschen und ein 22-jähriger aus Kaufungen, versuchten eine 6 Liter Flasche Vodka unter ihrer Jacke zu verstecken. Dabei sind sie von dem Inhaber des Getränkemarktes beobachtet und angesprochen worden.

Weil beide Täter daraufhin flüchten wollten, wurden sie vom Leiter des Marktes und einem Mitarbeiter festgehalten. Der 22-jährige konnte sich losreißen und flüchten. Vor dem Geschäft kam es noch zu einem Handgemenge, bei dem der 22-jährige den Marktleiter gegen das Schienbein getreten hat. Der 28-jährige konnte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Bei der sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte der 28-jährige noch in der Neheimer Straße angetroffen werden.

Beiden Tatverdächtigen erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Räuberischen Diebstahls. Dieser liegt vor, wenn ein Täter bei dem Diebstahl Gewalt verübt, oder Drohungen mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben anwendet um das Diebesgut zu erhalten.

