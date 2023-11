POL-SO: Pkw beschädigt

Soest (ots) - Am 19. November kam es gegen 00:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Werkstraße, in Höhe der Hausnummer 8. Ein 24-jähriger Mann aus Warstein befuhr mit seinem VW die Werkstraße in Richtung Osten. In Höhe der Unfallstelle bremste er er seinen Pkw plötzlich ab, legte den Rückwärtsgang ein und fuhr auf den hinter ihm befindlichen Opel einer 64-jährigen Soesterin auf. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Warsteiner ...

mehr