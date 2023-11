POL-SO: Aus einem Opfer wird ein Täter

Lippstadt (ots) - In der "Lange Straße" in Lippstadt kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zum Raub einer Handtasche. Gegen 03:40 Uhr war die Geschädigte, eine 19-jährige Lippstädterin, auf dem Weg nach Hause. In Höhe einer in der Fußgängerzone befindlichen Bäckerei habe ihr eine männliche Person die Handtasche entrissen. Diese Person habe sie vorher schon verfolgt und sie mehrfach angesprochen. Aufforderungen, sie in Ruhe zu lassen, fruchteten nicht. Der ...

mehr