Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Raub einer Handtasche

Lippstadt (ots)

In der "Lange Straße" in Lippstadt kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zum Raub einer Handtasche.

Gegen 03:40 Uhr war die Geschädigte, eine 19-jährige Lippstädterin, auf dem Weg nach Hause. In Höhe einer in der Fußgängerzone befindlichen Bäckerei habe ihr eine männliche Person die Handtasche entrissen.

Diese Person habe sie vorher schon verfolgt und sie mehrfach angesprochen. Aufforderungen, sie in Ruhe zu lassen, fruchteten nicht.

Der Räuber flüchtete nach dem Raub mit seinem Fahrrad in Richtung Bernhardbrunnen und ist dann nach rechts in die Blumenstraße abgebogen.

Der Täter kann von der Geschädigten wie folgt beschrieben werden:

-20-25 Jahre -dunkelhäutig -1,70-1,80m groß -schmale Statur -schwarze Jeanshose -grauer Kapuzenpullover -kurze schwarze Haare (leichter Afro)

Wer Hinweise zu dem Täter geben kann, oder aber die Tat beobachtet hat, der meldet sich bitte bei der Polizei in Soest unter 02921 91000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell