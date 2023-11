Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Einbruch in Einfamilienhaus - Terrassentür aufgebrochen

Werl (ots)

In einem Tatzeitraum vom 10.11.2023 bis 18.11.2023 waren unbekannte Täter in das zur Zeit unbewohnte Einfamilienhaus am Beringweg eingebrochen. Die Täter verschafften sich offensichtlich durch Aufhebeln der Terrassentür Zugang zum Objekt. Sämtliche Schränke und Behältnisse waren durchwühlt worden. Im Ergebnis erbeuteten die Täter diverse Schmuckgegenstände in unbekannter Höhe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Werl unter der Telefonnummer 02922 - 9100 0 entgegen. (hn)

