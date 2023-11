Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Alleinunfall - Pkw-Fahrerin prallt gegen Baum

Möhnesee (ots)

Am Samstagnachmittag (18.11.), gegen 15.00 Uhr, befuhr eine 39-jährige Werlerin mit ihrem VW Sharan die Straße Im Grund in Richtung Möhnestraße. Auf der abschüssigen, regennassen und zum Teil laubbedeckten Fahrbahn kam sie vermutlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum am Fahrbahnrand. Zunächst war die Frau aus Werl bewusstlos, erlangte aber im Zuge der Rettungsmaßnahmen das Bewusstsein wieder. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr besteht nicht. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und Bergung des Pkw war die Unfallstelle für ca. eine Stunde komplett gesperrt. (hn)

