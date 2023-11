Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Bedrohung während der Zugfahrt

Fulda (ots)

Zu einer Bedrohung zum Nachteil einer Zugbegleiterin kam es heute Morgen (3.11. / 5:30 Uhr) im ICE 1088 auf der Zugfahrt von Frankfurt a.M. in Richtung Fulda. Ein 27-jähriger Mann aus Suhl soll der Zugbegleiterin mit Gewalt gedroht haben, nachdem er zuvor aufgefordert wurde, den Zug bei Halt in Fulda zu verlassen. Weiterhin soll er die Bahnmitarbeiterin beleidigt haben. Vorausgegangen war eine Fahrscheinkontrolle, bei der der 27-Jährige keinen gültigen Fahrschein vorzeigen konnte.

Eine verständigte Streife des Bundespolizeireviers Fulda nahm den 27-jährigen Mann schließlich im Bahnhof Fulda vorläufig fest. Der polizeibekannte Mann musste die Beamten für weitere polizeiliche Maßnahmen zum Revier begleiten. Anschließend kam der 27-Jährige wieder frei.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren u.a. wegen Bedrohung eingeleitet.

Wer weitere Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Telefon-Nr. 0561-81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

