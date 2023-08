Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wohnungseinbruch in der Buchsweilerstraße

Pirmasens (ots)

Am Donnerstag, zwischen 08:30 und 11:50 Uhr, brachen unbekannte Täter über ein rückseitiges Fenster in das Anwesen Buchsweilerstraße 39, ein Zweifamilienhaus, ein. Zunächst wurde versucht, die Haustür aufzuhebeln, was aber misslang. Im Inneren wurden zwei weitere Türen aufgehebelt, so dass die Täter auch in die zweite Wohnung gelangten. In der ersten Wohnung wurden lediglich zwei Blumentöpfe beschädigt. Aus der zweiten Wohnung wurde wertvoller Schmuck und eine Breitling Armbanduhr entwendet. Eine genauere Schadenshöhe muss erst noch ermittelt werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

