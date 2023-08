Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl im Globus-Getränkecenter und Trickdiebstahl in Zweibrücken

Zweibrücken (ots)

1. Diebstahl

Ort 66482 Zweibrücken, Saarpfalzstraße 12 Zeit: 23.08.2023, 10:15 Uhr - 23.08.2023, 10:55 Uhr

SV: Während seines Einkaufs im Globus Getränkecenter wurde die Geldbörse eines 45- jährigen Kunden aus dem Einkaufswagen entwendet. Der oder die Täter verließen das Geschäft, entnahmen aus der Geldbörse ca. 280 Euro Bargeld und legten die Börse in einen Einkaufswagen. Durch eine Kundin wurde diese aufgefunden und wieder den Gs. zurückgegeben. |pizw

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Taten. |pizw

2. Trickdiebstahl

Ort 66482 Zweibrücken, Poststraße 13 Zeit: 23.08.2023, 13:00 Uhr

SV: Der 56-jährige Geschädigt wurde in der Poststraße von einer männlichen Person in ein Gespräch verwickelt. Der Unbekannte wollte vom Geschädigten, dass dieser ihm Münzgeld wechselt. Der Geschädigte hielt seine Geldbörse in der Hand und suchte nach Münzgeld. Plötzlich lief der unbekannte Täter dann einfach weg. Im Nachgang bemerkte der GS, dass aus seiner Geldbörse Bargeld in Höhe von 300 Euro entwendet wurden. Da der Täter dem GS in dem Gesprächsverlauf verdächtig nahekam, vermutet der GS, dass dieser das Bargeld durch Ablenkung und Geschicklichkeit aus seinem hinteren Fach der Geldbörse entnommen hat.

Beschreibung des Täters:

- männlich, ca. 50-60 Jahre alt - korpulent, ca. 180cm groß - kurze Haare, keine Kopfbedeckung/ Brille/ Bart - osteuropäisches Erscheinungsbild - Sprache: gebrochenes Deutsch - Kleidung: Oberteil kurz, Hosen kurz

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Taten. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell