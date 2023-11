Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum 18./19.11.2023

Hildesheim (ots)

(bru)Einbruch in Einfamilienhaus in Eime -Zeugenaufruf-

Am 18.11.2023 dringen bislang unbekannte Täter im Zeitraum von ca. 17.00 Uhr bis 21.00 Uhr in der Straße "Am Ahornring" durch Aufhebeln einer Terrassentür in ein Einfamilienhaus ein. Im Gebäude durchsuchen die Täter diverse Räumlichkeiten und entwenden mehrere Schmuckstücke. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93380) in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Eine 24-jährige Wunstorferin befährt mit einem Citroen-Transporter am 18.11.2023 gegen 16.45 Uhr die Bundesstraße 1 in Richtung Hildesheim, aus Richtung Hameln kommend. An der Ampelkreuzung B 1 / Schmiedetorstraße in Höhe Elze biegt sie nach links auf die Auffahrt zur B 3 in Richtung Hannover ab, wobei sie den entgegenkommenden Pkw VW eines 78-jährigen Hildesheimers übersieht. Es kommt im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß. Der Pkw-Fahrer sowie seine 74-jährige Beifahrerin ziehen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. An den beteiligten Fahrzeugen entsteht erheblicher Sachschaden, die Schadenshöhe wird auf ca. 17.000 Euro geschätzt.

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am 19.11.2023 erfolgt gegen 09.45 Uhr durch Beamte des PK Elze in Gronau, Ladestraße, die Verkehrskontrolle eines Kleintransporters, der von einem 19-Jährigen aus Eime geführt wurde. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass für den Kleintransporter bereits seit März 2023 kein gültiger Versicherungsvertrag mehr bestand. Gegen den Fahrzeugführer wie auch den Fahrzeughalter aus Söhlde wurden Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt, die Kennzeichen entsiegelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell