BPOL NRW: Ortungs-App überführt Handydieb - Bundespolizei leitet Ermittlungsverfahren ein

Bielelfeld (ots)

Am Freitagmorgen (20. Oktober) erschien ein Geschädigter eines Handydiebstahls auf der Wache der Bundespolizei am Hauptbahnhof Bielefeld. Laut Aussage des 23-jährigen Bielefelders hat man ihm kurz zuvor das Smartphone in einer S-Bahn gestohlen. Durch eine Ortungsfunktion auf seinem Laptop habe er das Smartphone aber in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof Bielefeld orten können.

Eine sofort eingesetzte Streife der Bundespolizei stellte daraufhin einen 16-jährigen Tatverdächtigen in einem Hauseingang auf der Friedrich-Ebert-Straße. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte neben dem gesuchten Handy ein weiteres, vermutlich ebenfalls gestohlenes, Smartphone.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den marokkanischen Staatsangehörigen ein und übergaben ihn an das für ihn zuständige Jugendamt der Stadt Bielefeld.

