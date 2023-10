Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 70 Tage Haft - Bundespolizei nimmt 33-Jährigen fest

Hagen (ots)

Am Sonntagabend (22. Oktober) kontrollierten Bundespolizisten am Hauptbahnhof Hagen einen Mann. Eine Staatsanwaltschaft ließ bereits per Haftbefehl nach diesem fahnden.

Gegen 22:20 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Hagener Hauptbahnhof. Dabei fiel ihnen ein 33-Jähriger auf, der beim Erblicken der Beamten plötzlich seine Laufrichtung änderte. Überprüfungen ergaben, dass die Staatsanwaltschaft Hagen nach diesem suchte. Das Amtsgericht Hagen hatte den Mann bereits im Dezember 2019 rechtskräftig, wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln zu einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu je 15 Euro, verurteilt.

Da der Hagener bisher weder die geforderte Summe in Höhe von 1.050 Euro (zzgl. Verfahrenskosten) aufgebracht, noch sich dem Strafantritt gestellt hatte, schrieb die Staatsanwalt Hagen den Deutschen zur Festnahme aus.

Auch jetzt konnte er die Geldstrafe nicht begleichen, woraufhin die Bundespolizisten den verurteilten Straftäter für rund 2 Monate in eine Justizvollzugsanstalt brachten.

