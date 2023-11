Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrssicherheitswoche (6. Tag)

Hildesheim (ots)

PK BAD SALZDETFURTH (erb). Auch am 6. Tag (18.11.2023) der Bad Salzdetfurther Verkehrssicherheitswoche sind durch die Polizeibeamten an verschiedenen Orten erneut Verkehrsüberwachungsmaßnahmen durchgeführt worden.

Bei den meisten mobilen Kontrollen stellten die Beamten erfreulicherweise keine oder nur in geringem Umfang Verstöße fest, u. a. fehlende Hauptuntersuchungen oder mangelhafte Beleuchtungseinrichtungen. In verschiedenen Gesprächen sind die Verkehrsteilnehmer zu möglichen Fehlverhalten sensibilisiert worden. So sind gerade während der dunklen Jahreszeit funktionierende Einrichtungen zur Beleuchtung wichtig, um mögliche Gefahren besser erkennen zu können und auch um selbst besser von anderen erkannt zu werden.

Besonders nennenswert war die Kontrolle eines Rollerfahrers in Bad Salzdetfurth. Nach einem vorangegangenen Hinweis aus der Bürgerschaft überprüften die Polizisten am späten Abend einen 16-Jährigen, welcher mit einem Mofa unterwegs gewesen war. Es ergab sich hierbei der Verdacht, dass der Roller zuvor gestohlen worden war. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern allerdings noch an. Das Fahrzeug wurde zunächst zur Eigentumssicherung sichergestellt und kann so dem Eigentümer wiederausgehändigt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell