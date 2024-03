Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG DES POLIZEIPRÄSIDIUMS HEILBRONN VOM 08.03.2024 MIT EINEM BERICHT AUS DEM LANDKREIS HEILBRONN

Heilbronn (ots)

Am Freitagabend ereignete sich gegen 19:30 Uhr auf der A6 kurz vor der Anschlussstelle Bad Rappenau in Fahrtrichtung Nürnberg/Heilbronn ein Verkehrsunfall mit insgesamt neun beteiligten Fahrzeugen. Acht Fahrzeuginsassen wurde leicht verletzt und zur ersten Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Nach den derzeitigen Erkenntnissen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100.000 Euro. Der Verkehrsdienst Weinsberg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Neben Kräften der Polizei waren der Rettungsdienst und Notarzt sowie die Feuerwehr vor Ort. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge waren alle drei Fahrstreifen bis 23:00 Uhr gesperrt. Der Verkehr konnte über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt werden

