Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Falscher Handwerker räumt Tresor leer

Sankt Augustin (ots)

Ein Mann, der sich als Handwerker ausgab, erbeutete in Sankt Augustin Schmuck und Bargeld. Am Mittwoch (24. Mai) klingelte es bei einer Frau in der Straße "Im Erlengrund" im Ortsteil Hangelar. Vor der Tür stand ein Mann, der angab die Wasseranschlüsse im Haus kontrollieren zu müssen. Die Hausbewohnerin ließ den Fremden hinein, der sich daraufhin an der Toilette im Erdgeschoss zu schaffen machte. Die Seniorin sollte auf Zuruf immer wieder im Keller Wasser auf- und zudrehen. Schließlich gab der Fremde an, dass zur Beseitigung eines Problems der Wasserleitung eine Nummer benötigt würde. Diese Nummer solle im Tresor stehen. Die Dame begab sich daraufhin mit dem angeblichen Handwerker zu ihrem Tresor, wo er sich eine Nummer notierte. Im Anschluss gaukelte er wieder vor, an einer Leitung zu arbeiten, während die Sankt Augustinerin an anderer Stelle einen Wasserhahn betätigen sollte. Nach etwa einer Stunde verließ der Fremde das Haus. Erst dann kam der Frau die ganze Situation merkwürdig vor. Ein Blick in den Tresor brachte ihr dann die böse Bestätigung: der Safe war leergeräumt. Es fehlten etwa 20.000 Euro Bargeld und Schmuck im Wert von circa 50.000 Euro. Der Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben: Er trug eine schwarze Jeans und ein schwarzes Oberteil, die den Eindruck eines Handwerkers erweckten. Der 35 bis 40 Jahre alte Mann ist schlank, hat kurzes Haar, keinen Bart, sprach akzentfrei Deutsch und hatte ein gepflegtes Erscheinungsbild. Die Polizei, die zur Spurensicherung erschien, bittet um mögliche Hinweise zum Täter unter 02241 541-3321. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell