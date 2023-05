Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 1,1 und 2,1 Promille bei Fahrzeugkontrollen

Rhein-Sieg-Kreis (ots)

Am Mittwoch (24. Mai) hielten Polizisten in Much eine betrunkene Autofahrerin an. Die Frau fuhr gegen 12:05 Uhr mit ihrem Pkw auf der Wahnbachtalstraße in Richtung Neunkirchen-Seelscheid. Da die 49-Jährige den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte, fiel sie den Polizisten auf. Bei einer sich anschließenden Kontrolle registrierten die Beamten Alkoholgeruch. Da eine Atemalkoholkontrolle einen Wert von rund 1,1 Promille ergab, entnahm ein Arzt der Autofahrerin in einem Krankenhaus eine Blutprobe. Den Führerschein stellten die Polizisten sicher und untersagten ausdrücklich die Weiterfahrt. Da der Personalausweis der Frau außerdem seit acht Jahren abgelaufen war, erwartet die Frau nun, neben der Strafanzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss, eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Personalausweisgesetz. Eine weitere sogenannte Trunkenheitsfahrt stellten Polizistinnen später in Eitorf fest. Gegen 22:45 Uhr wollte ein Pkw-Fahrer von der Schönenberger Straße in die Straße "Auf dem Wißborn" abbiegen. Dabei würgte der Mann den Motor ab und war im Anschluss nicht mehr in der Lage, den Motor wieder zu starten. Beim Öffnen der Fahrertür nahmen die Polizeibeamtinnen sofort Alkoholgeruch war. Hier ergab eine Atemalkoholkontrolle einen Wert von rund 2,1 Promille. Auch hier wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Der Führerschein konnte allerdings nicht sichergestellt werden, da der 35-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Polizistinnen fertigten somit eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter Alkoholeinfluss. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell