Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Polizist stellt mutmaßlichen Dieb auf dem Weg zum Dienst

Sankt Augustin (ots)

Auf dem Weg zum Frühdienst am Dienstagmorgen (23. Mai) fiel einem Polizisten in Sankt Augustin ein mutmaßlicher Dieb auf. Der Beamte fuhr gegen 05:30 Uhr mit seinem Fahrrad über die Bonner Straße in Richtung Siegburg. Im Ortsteil Mülldorf in Höhe der Autobahnüberführung (BAB 560) kam ihm ein Radfahrer mit Fahrradanhänger entgegen. In dem Anhänger war eine nur teilweise abgedeckte Kabelrolle zu sehen. Der Polizist entschied sich, den Mann zu kontrollieren und hielt ihn an. Dem 39-Jährigen wurde der Grund des Anhaltens erklärt und die gesetzlich vorgeschriebene Belehrung als Beschuldigter erfolgte. Als der Beamte telefonisch Verstärkung anforderte, nutzte der Tatverdächtige die Gelegenheit und versuchte zu Fuß zu flüchten. Sofort nahm der Polizist die Verfolgung auf und konnte den 39-Jährigen nach etwa 150 Metern festhalten. Neben der Kabelrolle fanden die Polizisten noch Kupferrohre, eine Alufelge und Einbruchswerkzeug bei dem Verdächtigen. Der Mann, der sich nicht ausweisen konnte, wurde zur Polizeiwache Siegburg gebracht. Nach Feststellung seiner Personalien wurde der Sankt Augustiner wieder entlassen. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Diebstahls. Die aufgefundenen Gegenstände bleiben bis zur Klärung der Eigentumsverhältnisse sichergestellt. (Uhl)

