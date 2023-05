POL-SU: Bagger mitsamt Anhänger gestohlen

Sankt Augustin (ots) - Am Montag (22. Mai) entdeckte der Hausmeister einer Schule in Sankt Augustin Graffitis an einer Außenwand des Schulgebäudes. Der Mann war am Vortag (21. Mai) gegen 16:00 Uhr noch an der Schule in der Hubert-Minz-Straße gewesen. Zu diesem Zeitpunkt sei noch alles in Ordnung gewesen. Am Montagmorgen gegen 06:40 Uhr entdeckte der Hausmeister dann sechs Farbschmierereien an unterschiedlichen Stellen. ...

