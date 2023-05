Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Siegburg/Zwei Tresore geöffnet

Siegburg (ots)

Zwischen Samstag (20. Mai), 22:00 Uhr, und Montag (22. Mai), 08:00 Uhr, wurde in zwei Geschäfte in Siegburg eingebrochen. Die beiden Ladenlokale befinden sich mit weiteren Geschäften und einem Supermarkt in einem Gebäude in der Straße "Am Turm". Der Besitzer eines Kiosks bemerkte am Montagmorgen als erster, dass in sein Geschäft eingebrochen wurde. Die hinzugerufene Polizei entdeckte, dass der oder die unbekannten Täter sich über das etwa sechs Meter hohe Dach Zutritt in das Gebäudeinnere verschafften. Hierzu entfernten sie zunächst Isoliermaterial und schnitten dann mittels unbekanntem Werkzeug ein Loch in die Stahlbetondecke. Durch das Loch gelangten die Täter mit Hilfe einer Leiter in den Lagerraum eines Schuhgeschäftes. Hier schnitten sie vermutlich mit einem Winkelschleifer ein Loch in die Oberseite eines Tresors und entnahmen Bargeld. Durch das Aufstemmen einer Wand gelangten die Unbekannten anschließend in den Lagerraum des angrenzenden Kiosks. An einem dort stehenden Tresor flexten sie die Rückwand auf und entnahmen Bargeld, Rubbellose und Tabakwaren. Die Täter flüchteten mit einem mittleren vierstelligen Eurobetrag und der übrigen Beute über das Dach und entkamen unerkannt. Die Polizei, die vor Ort unter anderem Schuhabdrücke sicherte, fragt, wer zur genannten Zeit etwas Verdächtiges beobachtet hat. Hinweise werden unter 02241 541-3121 entgegengenommen. (Uhl)

