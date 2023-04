Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Bienenschuppen brennt nieder - ein Bienenvolk verendet

Zülow (ots)

Bei einem Brand eines Bienenschuppens in Zülow bei Stralendorf ist am Dienstagnachmittag ein Bienenvolk verendet. Ersten Erkenntnissen zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 16.00 Uhr auf einer ca. 30 Meter von der Straße entfernten Wiese an der Wodenhofer Straße. Der Holzschuppen, in dem sowohl mehrere Raummeter Holz, als auch Ackergeräte wie Pflug und Grubber lagerten, brannte vollständig nieder. Direkt neben dem Holzschuppen befand sich zudem ein Bienenkasten mit einem Bienenvolk, das auf Grund des Feuers verendete. Weitere Bienenvölker, die sich in einem Bienenwagen unweit des Holzschuppens befanden, konnten gerettet werden. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Ein Stromanschluss soll ersten Erkenntnissen nach am Holzschuppen nicht vorhanden gewesen sein. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren vor Ort und ermittelt jetzt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell