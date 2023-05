Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Schulgebäude mit Graffiti besprüht

Sankt Augustin (ots)

Am Montag (22. Mai) entdeckte der Hausmeister einer Schule in Sankt Augustin Graffitis an einer Außenwand des Schulgebäudes. Der Mann war am Vortag (21. Mai) gegen 16:00 Uhr noch an der Schule in der Hubert-Minz-Straße gewesen. Zu diesem Zeitpunkt sei noch alles in Ordnung gewesen. Am Montagmorgen gegen 06:40 Uhr entdeckte der Hausmeister dann sechs Farbschmierereien an unterschiedlichen Stellen. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei unter 02241 541-3321 entgegen. (Uhl)

