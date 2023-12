Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Update 16:50 Uhr - Folgemeldung

Oberhausen (ots)

Um sich selbst ein Bild von der Hochwasserlage am Ruhrdeich zu machen kam auch Oberbürgermeister Daniel Schranz heute zur Feuerwache, wo er über den aktuellen Stand informiert wurde. Im Anschluss daran hat er sich mit dem Beigeordneten Michael Jehn und Feuerwehrchef Jürgen Jendrian ein Bild vor Ort am Ruhrdeich gemacht. "Ich will einfach nur danke sagen an alle Beteiligten. Es ist schön zu wissen, dass wir uns auf alle verlassen können", so der Oberbürgermeister. "Es ist ist schon sehr beeindruckend, wie gut die Zusammenarbeit der Feuerwehren untereinander und mit den Hilfsorganisationen funktioniert", ergänzte Michael Jehn.

Um den Ruhrdeich weiter zu sichern und zu stabilisieren soll er über eine Strecke von 550 Metern mit Vlies abgedeckt und darauf mit rd. 10.000 Sandsäcken stabilisiert werden. Das dafür benötigte Material ist bereits vor Ort. Mit diesen Arbeiten wurde in den frühen Morgenstunden begonnen, diese sollen bis Sonntagmorgen abgeschlossen sein. Unterstützung gibt es aktuell auch von mehreren auswärtigen Feuerwehren, der Freiwillen Feuerwehr Oberhausen und den Hilfsorganisationen.

Das Erreichen des Scheitelpunktes des Hochwassers wird übrigens frühestens für den Heiligabend am Nachmittag erwartet.

Hinweis:

Da die Einsatzleitstelle der Feuerwehr derzeit überlastet ist, wird darum gebeten, von Nachfragen zum Ruhrdeich bei der Feuerwehr abzusehen und die Rufnummer des Bürgertelefons, 825-2677, zu wählen.

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell