Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Versuchter Betrug mittels bekannter Masche Falsche Polizeibeamte in Otterndorf- Ein Täter vor Ort bei Geldübergabe vorläufig festgenommen

Cuxhaven (ots)

Otterndorf. Am gestrigen Dienstag (12.03.2024) erhielt die Polizeiinspektion Cuxhaven Kenntnis davon, dass bei einer fast 90-jährigen Frau aus Otterndorf eine Geldübergabe an falschen Polizeibeamte stattfinden sollte. Diese hatten zuvor durch lange Telefonate mit einer bekannten Masche darauf gedrungen, dass vor Ort befindliches Bargeld nicht mehr sicher sei und durch die Polizei sichergestellt werden müsse. In Zusammenarbeit mit der Frau konnte eine Geldübergabe vorgespielt und so vor Ort ein 40-jähriger Mann aus Bremen vorläufig festgenommen werden. Aufgrund fehlender Haftgründe wurde der Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell