POL-LDK: Dieb vorläufig festgenommen + Holz geklaut + VW touchiert + Seat touchiert

Dillenburg (ots) - Braunfels- Tiefenbach: Pappkartons an Hauswand angezündet Die Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchter schwerer Brandstiftung, nachdem ein Unbekannter mehrere Pappkartons an einer Hauswand anzündete. Das Feuer entstand am Donnerstag, 11. Januar, gegen 1.45 Uhr an einem Mehrfamilienhaus in der ...

