POL-CUX: Trotz wiederholter und stetiger Warnungen - Masche falscher Polizeibeamter führt in Loxstedt zum Erfolg - vierstellige Bargeldsumme übergeben

Cuxhaven (ots) - Cuxhaven. Am Dienstag (12.02.2024) kam es gegen 22:20 uhr in der Haydnstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer war hierbei vermutlich mit einem Opel Vectra in Richtung Stadtmitte unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte großflächig einen dortigen Zaun. Im Anschluss entfernte er sich unerlaubt von der ...

mehr