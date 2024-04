Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht/Aurich - Betrunken E-Scooter gefahren/Aurich - Nach Unfall geflüchtet/Großefehn - Unfall mit drei Leichtverletzten

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Bereits am 29.03.2024 ereignete sich eine Straßenverkehrsgefährdung in Südbrookmerland. Wie die Polizei am 30.03.2024 mitteilte, verunfallte ein 22-jähriger Motorradfahrer im Ortsteil Uthwerdum, nachdem er versuchte, sich mit überhöhter Geschwindigkeit einer Polizeikontrolle zu entziehen. Während seiner Fahrt überholte der Motorradfahrer kurz hinter Upende in einer Rechtskurve einen Pkw. Ein entgegenkommender Autofahrer musste bremsen und auf die Berme ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Motorradfahrer zu verhindern. Die Polizei sucht diesen Autofahrer. Er wird dringend gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 zu melden.

Aurich - Betrunken E-Scooter gefahren

Polizisten hielten am Sonntagabend einen E-Scooter-Fahrer in Aurich an. Die Beamten stellten fest, dass das Versicherungskennzeichen des Fahrzeugs ungültig war. Weiterhin stellte sich heraus, dass der 36-jährige Fahrer alkoholisiert war. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 1,2 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Aurich - Nach Unfall geflüchtet

Am Sonntag hat ein unbekannter Autofahrer einen Unfall in Aurich verursacht. Der Autofahrer fuhr gegen 14.30 Uhr auf der Emsstraße in Richtung Popenser Straße. Nach ersten Erkenntnissen geriet der Unbekannte auf die Gegenfahrbahn, sodass ein 25-jähriger VW Passat-Fahrer ausweichen musste und gegen den Bordstein prallte. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Kreuzstraße fort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht nun den Fahrer eines schwarzen VW Golf mit Auricher-Städtekennung und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941 606215 zu melden.

Großefehn - Unfall mit drei Leichtverletzten

In Großefehn hat es am Sonntagabend einen Unfall gegeben. Ein 19-jähriger Audi-Fahrer fuhr auf der Voßkuhler Straße in Richtung Zwischenmooren. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er 21.35 Uhr in einer Kurve von der Straße ab. Dabei beschädigte er einen Telefonleitungsmast, streifte einen Baum und landete in einem Graben. Sowohl der Fahrer als auch zwei 19-jährige Mitfahrerinnen wurden durch den Unfall leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell