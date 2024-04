Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag

Sonntag, 27.

28.04.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Unbekannte beschädigen Verkehrsschild Im Zeitraum von Donnerstag bis Samstag beschädigten bislang unbekannte Täter ein Verkehrsschild im Einmündungsbereich An der Landwehr / Esenser Straße (B210) in Aurich-Plaggenburg. Hierbei handelte es sich ein "Vorfahrt gewähren" Schild. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter Telefon 04941-6060 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Leichtverletzter nach Verkehrsunfall mit Krankenfahrstuhl Am Samstagmorgen kam es in der Boßelstraße im Ortsteil Victorbur zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 81-Jähriger mit seinem Elektromobil stürzte und leicht verletzt wurde. Der aus Moordorf stammende Mann befuhr mit seinem Krankenfahrstuhl die Boßelstraße in Richtung Ostvictorburer Straße. Aus bislang unbekannter Ursache geriet er auf den steil abfallenden Grünstreifen und stürzte samt Krankenfahrstuhl in den Seitengraben. Ein 51-jähriger Südbrookmerländer fand den Mann und rief Hilfe herbei. Nach einer kurzen Behandlung im Rettungswagen wurde der 81-Jährige durch die Helfer nach Hause gebracht. Er kam mit leichten Schürfwunden im Gesicht davon. Der Meldende lud kurzerhand das Elektromobil in seinen Pkw und brachte es zu dem Verunfallten nach Hause.

Sonstiges

Südbrookmerland - Brand eines Pkw

Am Samstagnachmittag kam es in der Herrenhüttener Straße im Ortsteil Theene zu einem Brand eines Pkw. Der 43-jährige Halter hatte nach einer kurzen Spritztour seinen Chevrolet auf einer Auffahrt der Herrenhüttener Straße abgestellt, als wenig später eine 29-Jährige Anwohnerin den Brand entdeckte. Die umliegenden Ortfeuerwehren wurden alarmiert und löschten das Feuer. Die Fahrgastzelle des gasbetriebenen Pkw brannte jedoch völlig aus. Hinweise auf strafbarer Handlungen ergaben sich nicht. Es wird ein technischer Defekt vermutet.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

- Fehlanzeige -

Verkehrsgeschehen

Upgant-Schott - Alkoholisiert einen Unfall verursacht und geflüchtet Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Samstagabend in Upgant-Schott. Zeugen beobachteten einen Pkw, welcher während eines Abbiegevorgangs von der Keno-Tom-Brook-Straße in die Widzel-Tom-Brook-Straße zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam und einen Bordstein überfuhr. Anschließend kam der Fahrer des Autos nach links von der Fahrbahn ab und stieß dort mit einem Baum zusammen. Der Unfallverursacher flüchtete nach dem Zusammenstoß, ohne sich um eine Regulierung des verursachten Schadens zu bemühen. Im Zuge sofortiger polizeilicher Ermittlungen konnten sowohl der Fahrer, als auch der Pkw angetroffen werden. Ein mit dem Fahrzeugführer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille. Es wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen. Der Unfallverursacher muss sich zudem wegen eines eingeleiteten Strafverfahrens verantworten. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter Telefon 04931-92115 zu melden.

Sonstiges

- Fehlanzeige -

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

- Fehlanzeige -

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonnabendnachmittag, um 14:15 Uhr, fiel der Polizei ein Mann auf, der mit einem E-Quad, den Radweg an der Esenser Straße in Wittmund befuhr. Während der Fahrt trank der Mann ein alkoholisches Getränk. Der 36 Jahre alte Mann aus Jever wurde von den Beamten kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass er für das E-Quad, einen Führerschein hätte haben müssen. Weiter stand der Mann unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Test ergab einen Wert von über 1 Promille. Dem Mann wurde im Krankenhaus in Wittmund eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Den Jeveraner erwarten nun Strafverfahren wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Sonstiges

- Fehlanzeige -

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell