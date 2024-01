POL-NI: Mit Hammer auf Verkaufsautomaten eingeschlagen

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Rinteln - OT Exten (ots)

(swe). Am frühen Mittwoch Morgen, gegen 00.45 Uhr, wird der Vater des Geschädigten in Exten, Uchtdorfer Straße, durch laute Geräusche wach und bemerkt, wie zwei männliche Personen mit einem hammerartigen Gegenstand gegen einen Verkaufsautomaten eines Hofladens schlagen und dabei auch die Scheibe beschädigen. Nachdem er lautstark auf sich aufmerksam gemacht hat, flüchten die beiden Täter. Die Polizei wird informiert und kann ermitteln, dass es sich bei den Tätern vermutlich um zwei Männer einer Leiharbeitsfirma in Tatortnähe handeln könnte. Durch das Einwirken auf den Automaten entstehen an der Scheibe zwar Löcher, Ware kann jedoch nicht entnommen werden. Die Schadenshöhe konnte noch nicht ermittelt werden. Sollte es noch Zeugen zum Sachverhalt geben, melden die sich bitte bei der Polizei Rinteln unter 05751/9646-0.

